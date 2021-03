Calciomercato Inter: il top club estero sembra aver mollato la presa sul difensore nerazzurro Milan Skriniar. Scopriamo tutti i dettagli

Milan Skriniar è decisamente tra i calciatori più in forma d’Europa al momento oltre ad essere un vero e proprio punto fermo nell’Inter di Antonio Conte, a differenza dell’anno scorso in cui il difensore slovacco era arrivato addirittura a perdere il posto da titolare finendo sul mercato con il Tottenham di José Mourinho che si era fatto avanti. Adesso, però, le cose sono cambiate. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, niente Skriniar: il Tottenham punta Vestergaard

Niente Milan Skriniar: José Mourinho e il Tottenham hanno deciso di puntare tutto su Jannik Vestergaard secondo il ‘Mirror’. Il difensore attualmente in forze al Southampton percepisce oltre 2,5 milioni di euro a stagione e il suo contratto scade nel 2022.

Con un valore di mercato di circa 15 milioni, potrebbe passare presto agli ‘Spurs’ secondo il portale britannico. Per il club londinese è necessario l’acquisto di un difensore centrale in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione dello ‘Special One’. Buone notizie quindi per l’Inter: una pretendente di Skriniar in meno sul mercato.