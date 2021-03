Llorente: “Avevo un bel feeling con Conte e ho vinto i miei primi trofei con lui”

Inter, il nuovo attaccante dell’Udinese Fernando Llorente in una lunga intervista ha voluto ribadire tutta la sua ammirazione per il tecnico della squadra meneghina Antonio Conte che lo allenò dal 2013 al 2015 nella Juventus

INTER LLORENTE SU CONTE/ L’attaccante dell’Udinese Fenando Llorente, è stato intervistato da Cadena Ser. Il calciatore a gennaio approdato a Udine dal Napoli e ha segnato il suo primo gol con la nuova maglia della squadra friulana, nella sfida vinta 2-0 contro il Sassuolo. Il giocatore, durante la lunga intervista, ha anche voluto riaffermare la sua ammirazione per il tecnico dell’Inter Antonio Conte. L’attaccante è stato alla corte dell’allenatore della squadra milanese dal 2013 al 2015, quando il tecnico era sulla panchina della Juventus e ha ammesso di considerarlo il migliore avuto in carriera.

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Sarei rimasto con lui. Avevamo un bel feeling e ho vinto i miei primi trofei con lui. Come allenatore mi piace molto”. In effetti l’Inter aveva pensato anche a lui come vice Lukaku ma poi la situazione non ha permesso di fare mercato a gennaio e alla fine l’attaccante ha trovato casa a Udine.