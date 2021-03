Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni dell’agente di Achraf Hakimi tra presente e futuro possibile in un’altra big di Serie A

“Si trova bene nell’Inter di Antonio Conte, che è un grandissimo allenatore. Il suo gioco lo esalta e credo che risulterà molto migliorato con questa esperienza nerazzurra”. Così l’agente di Achraf Hakimi, Alejandro Camano, al microfono di ‘Radio Kiss Kiss’. Dopo un periodo di difficoltà iniziale, il laterale marocchino è diventato come ci si attendeva uno dei pilastri della squadra nerazzurra attualmente in testa alla classifica con nove punti di vantaggio sulla seconda, il Milan. Di 6 gol e altrettanti assist il bottino fin qui del classe ’98 strappato al Real Madrid per circa 40 milioni di euro più 5 di bonus.

Calciomercato Inter, destinazione choc per Hakimi: le parole dell’agente

Hakimi fa gola a tanti club europei, dall’ex Real ad Arsenal e Chelsea, ma con grande sorpresa il suo agente non esclude una permanenza in Italia dopo un eventuale addio all’Inter. Nello specifico, Camano apre al trasferimento del suo assistito al Napoli: “Lui in azzurro? Perché no… Il Napoli è la squadra del mio cuore, ci ha giocato il più grande di tutti (Maradona, ndr) e quindi non escludiamo nulla per il suo futuro”.