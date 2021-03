Calciomercato Inter: futuro Lucien Agoume in nerazzurro, nulla è sicuro. Dal rinnovo al grande interesse dei top club, tutti i dettagli

Lucien Agoume è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più promettenti del calcio italiano. Approdato all’Inter nell’estate del 2019, il centrocampista di proprietà dei nerazzurri adesso è in prestito allo Spezia e sta cercando di ritagliarsi un posto importante nella squadra allenata da Vincenzo Italiano: tra rinnovo non assicurato e tanti top club su di lui, non è però certa la sua permanenza in Italia. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Bayern Monaco e altri top club su Agoume: LE ULTIME DI INTERLIVE

Lucien Agoume-Inter, nulla di certo. Il giocatore, che ha il contratto in scadenza nel 2022, sta trattando con il club nerazzurro per il rinnovo – con tanto di adeguamento al rialzo del suo stipendio – ma a causa dell’attuale situazione economica e societaria della ‘Beneamata’ e il veto imposto da Suning sul mercato, tanti top club europei si sono fiondati sul calciatore classe 2002. Secondo le ultime informazioni raccolte da Interlive, è infatti confermato l’interesse del Bayern Monaco per il mediano in presto allo Spezia.

Come ulteriormente appreso dalla nostra redazione, anche altre società europee di altissimo livello – oltre a quella bavarese – sono sulle sue tracce; a dimostrazione di quanto Agoume, nonostante le sole 10 presenze in stagione, sia tra i talenti più promettenti del calcio internazionale. Lui vorrebbe rimanere legato ai nerazzurri. Il mercato è però imprevedibile e i club pronti a strapparlo a Marotta e soci non sono pochi.