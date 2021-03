Calciomercato Inter: Aleksandar Kolarov non lascerà l’Italia ma in vista della prossima stagione potrebbe dire addio ai nerazzurri in estate

Aleksandar Kolarov non può di certo considerarsi soddisfatto di questa sua prima stagione all’Inter. Poche presenze, meno di dieci in tutta la stagione, e nella maggior parte di queste non ha minimamente alzato il livello dei nerazzurri: in estate potrebbe lasciare la squadra allenata da Antonio Conte e passare al Bologna. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Kolarov al Bologna: i dettagli

Come riportato da ‘CalciomercatoWeb‘, Aleksandar Kolarov potrebbe lasciare l’Inter in estate per approdare al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il calciatore serbo attualmente guadagna 3 milioni di euro a stagione in nerazzurro ma è in scadenza di contratto e molto probabilmente l’accordo di ‘rinnovo automatico’, che sarebbe scattato nel momento in cui l’ex Roma raggiungeva un determinato numero di presenze, salterà.

E così il giocatore classe 1985 potrebbe lasciare addirittura a zero la ‘Beneamata’. Occasione di mercato d’oro per il Bologna. E a proposito della squadra allenata da Sinisa Mihajlovic: anche Andrea Ranocchia potrebbe trasferirsi in rossoblù a zero al termine di questa stagione.