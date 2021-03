Timore focolaio, oggi l’esito dei nuovi tamponi | Inter-Sassuolo a rischio?

Le ultime news Inter mettono in evidenza l’attesa dei nerazzurri dell’esito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri. Rischio focolaio

Ansia in casa Inter per l’esito dei tamponi molecolari atteso nella giornata di oggi. Le positività di D’Ambrosio e Samir Handanovic (l’undicesimo positivo al Covid dall’inizio della stagione ad oggi) fanno temere il peggio, ovvero lo scoppio di un vero e proprio focolaio che decimerebbe la squadra, ora in isolamento fiduciario, di Antonio Conte. E che, come scrive stamane ‘La Repubblica’, metterebbe a rischio la gara tra i nerazzurri e il Sassuolo di De Zerbi, ieri battuto in rimonta dal Torino, in programma sabato sera al ‘Meazza’ e valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A.

Inter, Handanovic può tornare col Bologna: ora Radu dopo un anno e tre mesi

Tornando su Handanovic, vista la sosta il portiere e capitano interista potrebbe tornare a disposizione di Conte già per il match contro il Bologna fissato a sabato 3 aprile. Col Sassuolo, invece, lo sostituirà Radu, al debutto stagionale. Il rumeno, di cui il tecnico non sembra nutrire grande fiducia (non gli ha dato spazio nemmeno in Coppa Italia…), non gioca una partita da un anno e tre mesi.