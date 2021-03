Inter-Sassuolo: Dopo il rinvio del match tra nerazzurri ed emiliani il pensiero va alla prima data utile per disputare il match di Serie A

Non una grande settimana per l’Inter di Antonio Conte. Dopo le positività al Coronavirus di Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic, si sono aggiunte anche quelle di Matias Vecino e Stefan de Vrij. A causa di ciò, l’ATS di Milano ha imposto ai nerazzurri di non prendere parte al match contro il Sassuolo, in programma sabato alle ore 20.45.

Situazione, quindi, decisamente bloccata. Quando potrà essere recuperato il match? Difficile dirlo. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, prende quota la data di mercoledì 7 aprile ma ovviamente al momento vige l’incertezza più totale.