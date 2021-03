Calciomercato Inter: un giocatore che piace ai nerazzurri potrebbe lasciare la propria squadra ma non per approdare nella squadra di Conte

Il calciomercato, dopo l’avvento del Covid, è decisamente cambiato. A causa di una crisi economica senza precedenti o quasi, i club si muovono diversamente rispetto al passato. Le società, infatti, puntano di più giocatori acquistabili a zero per cercare di abbassare i costi del cartellino degli stessi: tra questi c’è anche Nikola Maksimovic che piace all’Inter e che potrebbe approdare al West Ham. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Maksimovic al West Ham: c’è già l’accordo

Nikolas Maksimovic al West Ham. Secondo ‘Todofichajes’, il difensore del Napoli – che ha il contratto in scadenza a giugno – molto probabilmente non vestirà più la maglia azzurra il prossimo anno. Entrambe le parti, infatti, pare non abbiano alcuna intenzione di prolungare il rapporto iniziato nel 2018.

E così il calciatore serbo molto probabilmente lascerà a zero i partenopei in estate. Secondo il portale spagnolo, l’ex Spartak Mosca e il West Ham hanno già trovato un accordo totale. Maksimovic, che piace anche all’Inter proprio perché si tratta di una grande possibilità di mercato, è molto probabile che tra pochi mesi lascerà l’Italia per trasferirsi in Inghilterra.