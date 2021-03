Cruz: ”Ecco perché ho scelto l’Inter. Felice possa vincere lo scudetto”

Cruz: ”Ecco perché ho scelto l’Inter. Felice possa vincere lo scudetto”

A ‘il posticipo’, Julio Cruz ha parlato del suo periodo all’Inter: ”Ho scelto l’Inter perché c’era Cuper e a causa del 5 maggio: avevo visto come avevano perso lo scudetto e volevo andare li per lasciare il segno. Ho cercato di sfruttare al massimo lo spazio che ho avuto, era una squadra davvero molto forte. Mourinho l’ho avuto per un anno e abbiamo fatto molto bene, ma se devo parlare di un allenatore in particolare devo citare Bielsa: mi ha insegnato tantissime cose. Le partite che ricordo con maggior piacere sono state il 3-1 alla Juventus e la prima Coppa Italia con Mancini. Questa Inter di Conte e Lukaku mi piace, sono felice che la società sia tornata ai vertici del calcio italiano” ha concluso.

