Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza Marcelo Brozovic e il tentativo di accaparrarselo da parte di due club della Liga

Non solo Bayern e Monaco, Marcelo Brozovic fa gola anche nella Liga. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato di ‘Fichajes.net’, il centrocampista croato è finito nel mirino delle due andaluse Siviglia e Betis. Si profila quindi un super derby per il classe ’92 dell’Inter, in scadenza di contratto nel giugno 2022. Ovvero fra solo un anno, con i colloqui per il rinnovi rimasti a quanto pare a un punto morto.

Brozovic sarebbe una precisa richiesta dei due allenatori, Lopetegui del Siviglia e Pellegrini del Betis, con quest’ultimo che potrebbe mettere sul piatto una proposta di scambio. Con chi? Il nome che circola con insistenza in chiave nerazzurra è quello di William Carvalho, coetaneo e con lo stesso ruolo del numero 77 interista. Il portoghese è valutato sui 25-30 milioni di euro, difficile però che l’Inter accetti tale offerta. Per tutte le altre news di mercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI. Brozovic non è in vendita, a meno di una offerta davvero irrinunciabile, considerato che la clausola è fissata a 60 milioni.