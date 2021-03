Il Napoli su Dimarco: ora Conte deve decidere

Il Napoli potrebbe piombare su Dimarco per risolvere definitivamente il problema sulla sinistra. Con Ghoulam fermato dall’ennesimo infortunio al ginocchio e Mario Rui che non ha convinto fino in fondo, c’è da risolvere anche la grana Hysaj che andrà via a zero, lasciando scoperto definitivamente quel ruolo. Secondo la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis starebbe pensando di puntare direttamente sull’esterno cresciuto nel vivaio nerazzurro, sicuramente riscattato dal Verona a fine stagione.

