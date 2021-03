La stagione esaltante di Nicolò Barella potrebbe portare ad eventuali assalti la prossima estate. Piace in Premier e da Londra proveranno lo scambio

Alle spalle del duo composto da Lukaku e Lautaro Martinez spicca la crescita esponenziale di Nicolò Barella, divenuto top player assoluto dell’Inter. Alla corte di Conte l’ex Cagliari è riuscito a ritagliarsi un ruolo perfetto per le sue qualità, portando al massimo le proprie caratteristiche, tanto da divenire pilastro del centrocampo non solo dei nerazzurri, ma anche della nazionale. Il classe 1997 ha impressionato anche al di fuori dei confini nazionali, finendo nel mirino di alcuni top club europei. Il nome di Barella potrebbe infatti andare a scuotere il mercato in uscita del club di Suning a partire già dalla prossima estate.

Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, c’è il ritorno dell’ex | Accordo e visite mediche

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Post Handanovic: il ‘difetto’ di Cragno e l’apertura del Cagliari

Calciomercato Inter, scambio e soldi per Barella: l’Arsenal prova l’assalto

Fermo restando che l’Inter non ha la minima intenzione si separarsi da Barella, il mediano di origini sarde continua a fare gol in particolare in Premier League. Nello specifico, oltre ad Hakimi, l’Arsenal avrebbe messo nel mirino anche Barella in vista della prossima sessione di trasferimenti.

LEGGI ANCHE >>> Hakimi, addio Inter ma resta in Serie A | Annuncio dell’agente

Per il pupullo di Conte i Gunners potrebbero arrivare ad offrire Thomas Partey, pagato 40 milioni in estate, ma fin qui estremamente deludente. Sul piatto dunque l’ex Atletico Madrid, nel mirino dell’Inter ai tempi dei ‘Colchoneros’, più 20-25 milioni di euro cash per provare a far vacillare la dirigenza interista.