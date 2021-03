Inter: Arturo Vidal dopo l’operazione al ginocchio vuole bruciare le tappe per tornare a disposizione di Antonio Conte il prima possibile

Arturo Vidal proprio non ne vuole sapere; il centrocampista cileno vuole tornare il prima possibile per essere a disposizione di Antonio Conte in vista del delicato finale di stagione che molto probabilmente vedrà la lotta scudetto infiammarsi sempre di più. L’ex giocatore del Barcellona vuole essere protagonista della volata finale e proprio per questo cercherà di recuperare la forma migliore il prima possibile.

Dopotutto, l’operazione dello scorso 12 marzo è stata fatta con l’obiettivo di sfruttare la sosta nazionali per tirare a lucido il giocatore senza fargli saltare troppe partite. Secondo ‘Tuttosport’, comunque, il sudamericano potrebbe esserci nuovamente contro il Cagliari in una partita che precederà quella delicatissima con il Napoli. Certo, al momento Christian Eriksen è decisamente più funzionale nella squadra di Conte, ma Vidal al top della forma, in piena lotta scudetto, potrebbe essere determinante da qui a maggio.