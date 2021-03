Tre nomi clamorosi avrebbe indicato Conte all’Inter per rinforzare l’asse offensiva della squadra. Tra questi anche un ex nerazzurro

Stamane è tornata in auge la possibilità di un divorzio tra Conte e il club nerazzurro alla fine di questa stagione. In Spagna sono invece convinti che il tecnico e l’Inter andranno avanti insieme, tanto che si starebbe già pianificando la prossima campagna acquisti e quindi il calciomercato che verrà. Per ‘fichajes.net’ il salentino vuole che venga rafforzata la trequarti, o meglio l’asse offensiva per garantire maggiore supporto agli attaccanti. Lo stesso avrebbe indicato tre nomi, tre nomi a dir poco clamorosi.

Il preferito di Conte, sottolinea il portale spagnolo, sarebbe Alarcon Isco, 28enne in uscita dal Real Madrid e da tempo nel mirino della Juventus. Prezzo sui 20-25 milioni. A seguire Luis Alberto, connazionale e coetaneo del primo che la Lazio valuta sui 50 milioni di euro. Il terzo e ultimo di questa short-list sarebbe nientemeno che l’ex interista Philippe Coutinho, che il Barcellona intende sbolognare e magari offrirlo proprio all’Inter in cambio di uno dei suoi big. I blaugrana potrebbero dargli una valutazione tra i 50 e i 60 milioni, l’ostacolo al ritorno del brasiliano sarebbe l’ingaggio da 11 milioni di euro netti.