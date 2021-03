Inter: Interlive.it ha intervistato in esclusiva l’agente di Pablo Rodriguez considerato l’interessamento dei nerazzurri per il giocatore

Abian Morano (@AMManager), agente dell’attaccante del Lecce Pablo Rodriguez (Instagram @pablorodriguezd9), è stato intervistato in esclusiva da Interlive. Sul giovane talento spagnolo, che in questa stagione ha messo a segno cinque reti e due assist in undici partite di Serie B, ci sarebbe l’interesse di molti club tra cui l’Inter, con la quale il procuratore spagnolo vanta ottimi rapporti essendo stato in passato rappresentante di Mauro Icardi. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Agente Rodriguez: “Crescita iniziata al Real Madrid. Cambia tanto dalla Spagna all’Italia. L’Inter…”

– Pablo ha iniziato nelle giovanili del Real Madrid prima di passare al Lecce: quanto può essere determinante per un giocatore avere la possibilità di far parte di una società del genere, fatta di grandissimi Campioni?

“Pablo ha tanto talento, il Real Madrid è un grande club di livello globale. Per farne parte devi avere qualità importanti e la mentalità giusta per progredire e continuare a crescere. Il Lecce ha dato a Pablo fiducia. Lavora ogni giorno su di lui, in questo modo può diventare un giocatore sempre più completo”.

– Domanda secca: quante differenze ci possono essere, anche soltanto di ambientazione, da giocare in Spagna a farlo in Italia?

“Le differenze principali riguardano la tattica e il lavoro fisico. Qui si lavora molto di più su questi aspetti. L’Italia poi da tempo scommette sui giovani e questo è un vantaggio per talenti come Pablo”.

– Pablo Rodriguez sta facendo bene al Lecce in questa stagione, tanto da attirare l’interesse di un club come l’Inter. C’è la possibilità di vederlo nerazzurro in futuro?

“Interesse Inter? No comment, non è il momento di parlarne”.

Il Real Madrid, suo ex club, da una futura cessione ricaverebbe il 25% del guadagno.