Inter: dopo la partenza di ben sette giocatori nerazzurri facciamo il punto della situazione su Barella, Bastoni e Sensi. I dettagli

Da Romelu Lukaku a Christian Eriksen, in sette giocatori dell’Inter hanno già lasciato Appiano Gentile per raggiungere la propria nazionale. Per gli italiani, ovvero Stefano Sensi, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, saranno decisive le prossime ore.

LEGGI ANCHE>>> Inter, giro di tamponi anche per la Croazia | Brozovic e Perisic negativi al Covid

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, niente Inter | Blitz Juventus: affare da 40 milioni

Secondo ‘Sky Sport’, infatti, tutti e tre a partire da domani potrebbero aggregarsi al gruppo allenato dal ct Roberto Mancini. In questi minuti è arrivato infatti il via libera dall’Ats di Milano dopo la richiesta inviata ieri dalla Figc. In caso di risultato negativo all’ultimo giro di tamponi effettuato alla pinetina, anche gli italiani potranno partire per la selezione azzurra in vista dei match validi per le qualificazioni Mondiali in Qatar previsti per il 2022.