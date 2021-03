Vidal: il giocatore nel mirino di un club che ha già avviato i primi contatti

Inter, il centrocampista Arturo Vidal è finito sui taccuini dei dirigenti del Galatasaray. Il club turco vorrebbe regalare un centrocampista d’esperienza al tecnico Terim e Vidal è finito al primo posto

INTER VIDAL AGGIORNAMENTO/ Mentre il centrocampista sta cercando di farsi trovare pronto per la sfida con il Bologna di sabato 3 aprile, qualcuno sta pensando a lui in vista del prossimo calcio mercato. Il giocatore Arturo Vidal, si sta allenando per tornare disponibile per la causa nerazzurra per la prossima giornata di campionato, ma intanto dalla Turchia arriva la notizia di un possibile interessamento del Galatasaray per il calciatore. Come ha spiegato Sporx, il giocatore è considerato un jolly importante che la società vorrebbe regalare al tecnico Terim per la prossima stagione. Il procuratore del calciatore, che ha militato in formazioni importanti come Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Barcellona, sembra che si sia già sentito con la dirigenza del club turco e sia pronto a formalizzare la richiesta alla società meneghina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio

Il club di Istanbul vorrebbe prendere il calciatore a parametro zero, ma si accollerebbe tutto l’ingaggio che per questa stagione è di 5 milioni di euro più bonus e per la prossima sarebbe salito a 6,5 milioni.