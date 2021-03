Dalla Spagna rilanciano l’interesse dell’Inter per il centrocampista del Real Madrid Isco. Lo stesso club spagnolo potrebbe pensare ad uno scambio

Occhi aperti in Spagna per l’Inter che viene accostata nuovamente a Isco, centrocampista offensiva del Real Madrid che sta vivendo un’altra annata al di sotto delle aspettative. Il trequartista ex Malaga è in scadenza nel 2022 e ha raccolto fin qui poco più di 700 minuti tra tutte le competizioni senza mai andare a segno. Un vero e proprio passo indietro rispetto a quanto visto negli anni precedenti che potrebbero portare il Real a cederlo la prossima estate. Secondo quanto sottolineato da ‘Sport’ Antonio Conte sarebbe interessato a Isco e il Madrid potrebbe cederlo applicando un piccolo sconto per non correre il rischio di perderlo a zero tra un anno. Si tratterebbe quindi di una richiesta esplicita del tecnico salentino che potrebbe così andare a piazzare un altro colpo dai ‘blancos’ dopo Hakimi. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ‘bomba’ dalla Turchia | Trattativa avviata: gratis dall’Inter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, incerta la permanenza di Conte | Destinazioni choc

Calciomercato Inter, torna di moda Isco: il Real pensa a Skriniar

Il costo del cartellino si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma approfittando dell’interesse dell’Inter a quel punto potrebbe essere lo stesso Real Madrid a formulare una sorta di controfferta.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Post Handanovic: il ‘difetto’ di Cragno e l’apertura del Cagliari

Il club di Florentino Perez penserebbe ad uno scambio alla pari con Skriniar. L’Inter tentenna dal canto suo in quanto non vuole privarsi dello slovacco ora un pilastro della difesa di Conte. A complicare le cose anche le valutazioni dei calciatori, molto diverse secondo i nerazzurri: 20-30 milioni per Isco, da tempo nel mirino della Juventus, 50-55 per Skriniar.