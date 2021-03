Inter: i tifosi dello Jiangsu Suning protestano per la chiusura del club cinese dopo la crisi economica che ha colpito la famiglia Zhang

Come ormai è noto, lo Jiangsu Suning ha annunciato la chiusura di ogni attività sportiva, anche se ha provato disperatamente in tutti i modi a salvaguardare la propria società attraverso trattative con potenziali acquirenti che, fino ad ora, non hanno portato l’esito sperato. Ma non è finita qui.

I tifosi, infatti, da un po’ di tempo a questa parte hanno avviato una campagna con lo slogan: ‘Ci deve essere uno Jiangsu FC nella provincia dello Jiangsu’, con lo scopo di supportare la loro squadra del cuore. Adesso, però, pare che secondo i media cinesi sia stato già censurato tutto.