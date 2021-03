Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni dell’agente di Achraf Hakimi, oggetto del desiderio di diverse big europee

Achraf Hakimi è uno dei pilastri dell’Inter di Antonio Conte, ma anche uno dei calciatori nerazzurri più corteggiati sul calciomercato. Acquistato dal Real Madrid prima dell’estate scorsa per 40 milioni di euro più altri 5 di bonus, il laterale marocchino è ora finito nel mirino di diverse big europee, soprattutto inglesi. Sono frequenti le indiscrezioni che parlano di un suo possibile addio alla fine di questa stagione, considerati i problemi di natura economica con cui sta purtroppo avendo a che fare il club di viale della Liberazione.

LEGGI ANCHE >>> Inter su Pablo Rodriguez | ESCLUSIVO parla l’agente

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Post Handanovic: il ‘difetto’ di Cragno e l’apertura del Cagliari

Calciomercato, agente Hakimi spegne (per ora) le voci di addio all’Inter

Intervenuto nella diretta di CMIT TV, l’agente del numero 2 nerazzurro Alejandro Camano ha almeno per ora respinto tali rumors: “L’Inter è una tappa importante nella sua carriera: ha un contratto di cinque anni e siamo convinti che l’Inter sarà il nostro futuro. La decisione di venire a Milano è stata di Achraf direttamente – ha poi sottolineato Camano – Ausilio gli aveva parlato due-tre anni fa della possibilità di portarlo in nerazzurro e dopo due anni dell’esperienza tedesca ha deciso di andare all’Inter. Oggi il nostro impegno con il tifoso interista è totale e Hakimi è molto felice di giocare per questa squadra. Per me è una squadra importante perché io sono anche il procuratore di Hector Cuper, che con l’Inter ha avuto una storia felice diversi anni fa”, ha concluso il procuratore.