Wijnaldum: se Marotta lo vuole portare a Milano la prossima stagione deve sbrigarsi

Inter, il centrocampista Wijnaldum potrebbe firmare a breve per il Barcellona nonostante non sia molto convinto di andare a giocare nella formazione di Ronald Koeman in quanto non avrebbe alcuna garanzia di partire titolare. Per questo preferirebbe la squadra nerazzurra

INTER WIJNALDIUM AGGIORNAMENTO/ Il centrocampista del Liverpool e della Nazionale olandese Georginio Wijnaldum, è sempre al primo posto nella lista dei centrocampisti per il prossimo calcio mercato di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Il calciatore, può essere acquistato a parametro zero e quindi è un’ottima occasione per rinforzare la squadra meneghina, ma secondo la stampa spagnola, è il Barcellona in pole position per portarlo a disputare la Liga nella prossima stagione.

Il calciatore però non è convinto di trasferirsi nella formazione di Ronald Koeman perché, nonostante l’allenatore sia un suo conterraneo, non può garantirgli il posto sicuro in squadra, che lui preferirebbe. Viceversa nella squadra nerazzurra avrebbe sicuramente meno concorrenza e più possibilità di giocare titolare, ma se lo si vuole portare a Milano, bisogna accelerare e chiudere la trattativa in fretta, altrimenti firmerà con la formazione catalana.