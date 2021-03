Dopo essere stato accostato all’Inter anche nell’ultima sessione di mercato di gennaio, torna di moda Edin Dzeko. Le cifre dell’affare

L’Inter di Antonio Conte viaggia col vento in poppa, e al rientro dalla sosta per le nazionali proverà a dare l’accelerata definitiva nella corsa al titolo. Al termine della stagione sarà poi tempo di ritornare sul mercato, con un occhio ben attento ad eventuali operazioni low cost, che facciano così sorridere le casse interiste. In questo senso in estate potrebbe tornare di moda un vecchio pallino del tecnico salentino, che da tempo reclama un vice Lukaku di ruolo che possa così alternarsi al belga nei momenti di stanca. Sia lo scorso anno, che nell’ultima finestra di trasferimenti a gennaio fu avvicinato all’Inter il nome di Edin Dzeko. In inverno il bosniaco, in uscita dalla Roma, fu inserito in un ipotetico scambio con Sanchez alla fine mai concretizzato. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, torna di moda Dzeko: le cifre dell’affare

Intanto le cose in casa Roma non sono particolarmente migliorate per Dzeko, spesso infortunato e complessivamente distante dal campioni degli anni scorsi. Alla luce della situazione attuale in estate potrebbe essere proprio l’Inter a ripensare a lui, con il club di Suning che lo regalerebbe a Conte solamente nel caso in cui lo stesso centravanti si liberasse a parametro zero dai capitolini.

Nel caso specifico, con una buonuscita dalla Roma, potrebbe anche accettare meno dei 7,5 milioni di euro di stipendio che percepisce ora. In tal caso la proposta nerazzurra potrebbe essere di un biennale da 4 milioni, ovvero 8 lordi per due anni: un totale di 16 milioni.