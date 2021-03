Handanovic torna in gruppo: sospiro di sollievo per Conte

Samir Handanovic torna in gruppo e si candida a partite titolare contro il Bologna. Dopo il tampone negativo che ha attestato la guarigione al covid, come riporta Sky Sport ha sostenuto un allenamento individuale prima di sottoporsi alle visite mediche per il via libera al ritorno in gruppo. Domani potrà mettersi a disposizione di Antonio Conte per la ripresa del torneo.

