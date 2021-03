Un sacrificio per Paulo Dybala. L’attaccante argentino non dovrebbe rinnovare con la Juventus e dall’Inghilterra lanciano l’ipotesi di affare con l’Inter protagonista

L’eterna rivalità tra Inter e Juventus dura praticamente da sempre e quest’anno si concretizzerà ulteriormente in un probabile passaggio di consegne dai bianconeri pluriscudettati, ai nerazzurri di Conte pronti a raccoglierne l’eredità. In estate sarà poi di nuovo tempo di calciomercato, e le due compagini potrebbero nuovamente ritrovarsi allo stesso tavolo, faccia a faccia. In casa Juventus infatti c’è da risolvere la grana legata al futuro di Paulo Dybala, che ha il contratto in scadenza 2022. Il rinnovo è al momento congelato, con tanto di summit tra le parti che è slittato diverse volte negli ultimi mesi.Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Dybala in uscita: sacrifico Eriksen

La situazione rinnovo di Dybala appare sempre più ostica col passare del tempo. L’argentino ha vissuto un’annata molto complicata tra infortuni e un rendimento mai davvero convincente. Per queste ragioni il potenziale nuovo accordo è al momento in standby e dalla Continassa iniziano a riflettere su una sua eventuale cessione estiva per monetizzare prima della naturale scadenza contrattuale.

Dybala piace sempre all’estero tra Premier e PSG, ma secondo quanto sottolineato da ’90min.com’ ci sarebbe anche l’Inter tra le candidate per aggiudicarsi la ‘Joya’, qualora l’argentino dovesse davvero salutare a fine stagione. Al di là di Marotta anche lo stesso Conte aprirebbe ad un arrivo di Dybala in nerazzurro, essendo disposto anche a sacrificare Eriksen per far posto al fenomeno argentino. Lo stesso attaccante non precluderebbe l’ipotesi interista, nonostante la rivalità tra le due squadre, anche se preferirebbe comunque accasarsi al di fuori della Serie A.