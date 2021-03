Asta furiosa per Dybala: si allontana il pupillo di Marotta

Asta furiosa per Dybala: si allontana il pupillo di Marotta

Asta furiosa per Paulo Dybala in vista della prossima estate. In scadenza nel 2022, la Juventus deve decidere se blindarlo o cederlo definitivamente al miglior offerente. Una delle ipotesi della società è quella di cederlo allo United in un possibile scambio per Pogba, mentre Tuttosport rivela che ci sarebbe la fila tra PSG, Barcellona, Real Madrid, Manchester City e Atletico Madrid per accaparrarselo. Marotta, dunque, dovrà rinunciare ancora una volta al suo pupillo di mercato.

