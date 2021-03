Serie A, 29esima giornata | Designato l’arbitro di Torino-Inter

Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà Bologna-Inter valevole per la 29esima giornata di campionato

Dopo la sosta delle nazionali, che terminerà questa sera, i giocatori tornano nei propri club in vista della volata finale della stagione. L’Inter, sabato 3 aprile, affronterà il Bologna allo Stadio ‘Renato Dall’Ara’ alle ore 20.45 in un match tutto fuorché semplice. L’arbitro del confronto sarà Piero Giacomelli assistito da Fiorito e Galetto. Marinelli agirà da quarto uomo.

Il Var sarà affidato a Di Paolo e Passeri. Per la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic, le statistiche con il direttore di gara non sono molto positive: in 13 partite, sono arrivate soltanto due vittorie, quattro pareggi e ben sette sconfitte. Per i nerazzurri, invece, le cose vanno decisamente meglio: 11 partite, cinque vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta.