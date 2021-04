Da Barrow a Lukaku, le probabili formazioni del match Bologna-Inter valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A

Questa sera, alle ore 20.45, andrà in scena Bologna-Inter allo stadio ‘Dall’Ara’. In un match in cui Antonio Conte potrà contare sui negativizzati Handanovic, de Vrij e Vecino, tranne D’ambrosio guarito soltanto oggi, in difesa dovrebbe esserci Ranocchia titolare insieme ai soliti Skriniar e Bastoni. Ballottaggio Eriksen–Gagliardini a centrocampo mentre Young è in vantaggio su Darmian a sinistra per prendere il posto dell’acciaccato Perisic. In attacco confermati Lukaku e Lautaro. Per il Bologna, invece, le scelte sono decisamente obbligate. Fuori Skorupski, tra i pali Mihajlovic punta tutto su Ravaglia. A centrocampo due dubbi: Svanberg–Dominguez e Olsen–Orsolini. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Probabili formazioni Bologna-Inter

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All.: Sinisa Mihajlovic.