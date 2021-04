Inter: le parole dell’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku dopo la vittoria contro il Bologna importantissima per il proseguio del campionato

Romelu Lukaku, ai microfoni di ‘Inter TV’, si è espresso dopo il match vinto dai nerazzurri in trasferta contro il Bologna in cui lui è stato protagonista con il gol che ha deciso la partita. Il centravanti belga elogia la squadra e, in più, racconta come gli uomini allenati da Antonio Conte vivano la pressione:

“Che momento è per me? Bello, ho fatto un’ottima scelta a venire all’Inter perché ho visto il livello dei giocatori e dell’allenatore, che ha fatto tantissimo per avermi qui. Io lavoro per la squadra e la aiuto perché per me è fondamentale: senza la squadra non sono nessuno. Quindi facciamo un bel lavoro tutti insieme, vogliamo vincere: c’è un obiettivo e dobbiamo continuare così. Pressione? Mi piace, mi dà stimoli. A livello di mentalità tutti siamo cresciuti, cambiando la pressione in energia positiva. E questo aiuta in campo“.