L’Inter in difficoltà finanziaria potrebbe essere costretta a piazzare una cessione importante: tra le tante ipotesi spunta anche Bastoni in Premier

L’Inter riprende la propria corsa scudetto mentre al di fuori del terreno di gioco le alte sfere della società sono ancora al lavoro per capire il prossimo futuro del club. I nerazzurri infatti vivono un periodo di difficoltà finanziarie, alimentate inevitabilmente anche dalla pandemia attualmente in essere, e che potrebbero spingere la società anche ad effettuare una grande cessione entro il 30 giugno per mettere a posto i conti. L’Inter da tempo è in lotta col proprio futuro, e nel caso in cui servisse davvero un addio eccellenti i nomi di certo non mancherebbero.

Calciomercato Inter, ipotesi cessione: Chelsea su Bastoni

I nerazzurri esaltati da questa stagione anche dal punto di vista economico sono tanti, e oltre ai soliti Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Milan Skriniar, potrebbe essere un altro il predestinato all’addio. Si tratta di Alessandro Bastoni, che ha vissuto un autentico exploit alla corte di Conte, divenendo perno imprescindibile della sua retroguardia a tre, conquistando con merito anche la nazionale di Roberto Mancini con uno sguardo ai prossimi Europei.

Il giovane centrale dell’Inter nello specifico piacerebbe al Chelsea, che vuole continuare a mettere le mani sui migliori talenti d’Europa. In tal senso l’obiettivo è Haaland per l’attacco, ma a quanto pare i ‘Blues’ vorrebbero andare a puntellare anche la difesa con un grande prospetto. Nello specifico i londinesi potrebbero lanciare l’assalto a Bastoni con un’offerta monstre da 70 milioni di euro coi bonus.