L’Inter è sempre a caccia di un erede di Samir Handanovic vista l’età dello sloveno. Spunta un nome nuovo dalla Turchia: pronto lo scambio

Al netto di un rendimento ancora di alto livello, l’Inter pensa già da tempo al post Handanovic. Lo sloveno potrebbe cedere la maglia da titolare al termine di questa stagione, nonostante stia offrendo ancora garanzie enormi. La carta d’identità però parla chiaro ed è indubbio che la dirigenza nerazzurra si stia anche guardando intorno per non restare impreparata al momento del passaggio di consegne. Da Musso a Meret fino a Cragno ed alcune soluzioni estere, nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro della porta interista. Marotta e soci intanto avrebbero individuato un altro profilo molto interessante su cui si potrebbe puntare. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Cakir per il dopo Handanovic: cifre e dettagli

Per raccogliere la pesantissima eredità di Handanovic, in Turchia parlano di una Inter molto interessata a Ugurcan Cakir, portiere e capitano del Trabzonspor. Classe 1996, l’estremo difensore turco è un punto fermo della sua squadre che non si schioda da una richiesta importante sui 25 milioni di euro per il proprio leader difensivo.

La società turca però potrebbe accettare un’offerta da 16/17 milioni più il cartellino di Matias Vecino, da tempo in uscita. L’Inter però ha preferenze differenti, con il solito Musso ancora in pole.