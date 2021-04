Tra mille difficoltà l’Inter si muove già in vista della prossima stagione. Al di là dell’erede di Handanovic, i nuovi innesti dovrebbero essere quattro

Erede Handanovic a parte, che peraltro non è detto arrivi già in estate poiché lo sloveno è in scadenza nel 2022 e nei piani può fare il titolare un’altra stagione, gli acquisti dell’Inter nella prossima sessione di calciomercato dovrebbero essere essenzialmente quattro. Cominciamo dalle priorità che, secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, sono due: un difensore per far rifiatare alternativamente i componenti del terzetto titolare. Il nome in pole, al di là del sondaggio per Bailly, è ora Maksimovic del Napoli in scadenza di contratto a giugno. Il serbo prenderebbe il posto di Ranocchia; un terzino mancino, uno specialista del ruolo vista la certa partenza di Young e che Perisic rimane un tornante ‘adattato’.

Per la corsia sinistra occhio al ritorno di Dimarco, anche se l’Inter potrebbe decidere di fare un investimento ‘alla Hakimi’, magari con minori proporzioni, se riuscisse a piazzare qualche ‘esubero’ o alcuni dei suoi giovani. Dove può decidere di spendere una cifra importante è poi a centrocampo: con le partenze di Vecino e Vidal, tanto per non fare due nomi a caso, Marotta e soci potrebbero sferrare l’assalto a quel De Paul che Conte avrebbe voluto già a gennaio. Con la cessione di Pinamonti, invece, arriverebbe anche un attaccante, o meglio un vice Lukaku. Anche in tal caso la dirigenza proverebbe ad esaudire i desideri del proprio allenatore, che in caso di Scudetto rafforzerebbe sicuramente la sua posizione all’interno del club, a prescindere da quale sarà la proprietà.

Non escludiamo dunque un ritorno di fiamma per uno tra Dzeko e Giroud, specie per il francese qualora non dovesse rinnovare ancora con il Chelsea e di conseguenza liberarsi a parametro zero.