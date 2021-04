Hysaj: opzione a parametro zero, ma Marotta e Ausilio sono scettici

Inter, il terzino del Napoli Elseid Hysaj ha il contratto in scadenza con il Napoli a giugno ed è stato offerto ai nerazzurri. I due dirigenti Piero Ausilio e Beppe Marotta non sembrano però essere molto interessati al calciatore

INTER HYSAJ AGGIORNAMENTO/ La squadra nerazzurra sta per coronare il suo sogno di tornare a vincere lo Scudetto e contemporaneamente di spezzare l’egemonia della Juventus che ne ha vinti nove di fila. Una situazione che piace a molti giocatori che vorrebbero magari accasarsi in una squadra che, anche per la giovane età di molti suoi componenti, potrebbe a sua volta aprire un ciclo vincente. Sono tanti i giocatori svincolati o con il contratto in scadenza a giugno, che stanno cercando una nuova possibilità per la prossima stagione e tra questi c’è anche il terzino Elseid Hysaj, un profilo valido, ma i due dirigenti Marotta e Ausilio come laterale cercano più un calciatore mancino che un jolly che possa giocare su entrambe le fasce. Inoltre con il rinnovo di D’Ambrosio e la conferma di Matteo Darmian la formazione di Antonio Conte ha già due calciatori polivalenti per entrambe le due corsie laterali, senza contare che il giocatore albanese è considerato più adatto in una linea a quattro che non come giocatore a tutta fascia.

Il calciatore quindi dovrebbe finire, soprattutto se il nuovo allenatore dovesse essere Sarri, nella capitale sponda giallorossa, se come sembra non sarà rinnovato il suo contratto con il Napoli in scadenza a giugno.