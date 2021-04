Ranocchia: ”Ecco cosa ruberei a Brozovic e Hakimi”

Al Match Programme in vista della sfida contro il Sassuolo, Ranocchia ha parlato della sua esperienza all’Inter: “L’avversario più forte che ho incontrato è Diego Milito, assolutamente incredibile. Per fortuna l’ho avuto anche come compagno di squadra. Che aria si respira all’Inter? Questo è un grande spogliatoio, uno dei migliori gruppi in cui sia mai stato. Vorrei avere la spensieratezza di Brozovic e la velocità di Hakimi” ha concluso.