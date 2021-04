Calciomercato Inter: le parole dell’agente del centrocampista del Chelsea sorprendono. Non solo la Juventus, altri due club interessati a lui

Uno dei profili più interessanti a livello internazionale, grazie a prestazioni di alto livello e qualità che gli hanno permesso di essere titolare in un club del calibro del Chelsea, è Jorginho. Il giocatore ex Napoli piace a tante squadre Juventus inclusa. Ma il suo agente ha spiegato che non ci sono solo i bianconeri sulle sue tracce in Serie A. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | 28 milioni per un super assist-man

Calciomercato Inter, Agente Jorginho: “Vuole ritornare in Italia, magari al Napoli. Su di lui anche i nerazzurri”

Joao Santos, agente di Jorginho, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, ha ammesso che il calciatore del Chelsea e della Nazionale italiana vorrebbe tornare ‘a casa’. Su di lui c’è la Juventus ma anche Inter e Milan:

LEGGI ANCHE>>> Inter, ritorno di fiamma per il centrocampo | Prezzo dimezzato: sfida alla Roma

“Jorge ha voglia di tornare in Italia e se il Napoli vorrà riportarlo in rosa, saremo ben disposti. Costa 50 milioni di euro e ha ancora due anni di contratto; credo che Abramovich proporrà comunque un rinnovo a breve. Juventus? Non interessa solo ai bianconeri, ma anche a Inter e Milan“.