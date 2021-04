Calciomercato Inter: il presidente dell’Atalanta Luca Percassi ha frenato su Luis Muriel giocatore che piace molto ai nerazzurri. I dettagli

Luis Muriel, come svelato da noi di Interlive mesi fa, è un attaccante che piace moltissimo all’Inter e ad Antonio Conte come possibile rinforzo in attacco in vista della prossima stagione. Il presidente dell’Atalanta, però, prova a spegnere qualsiasi indiscrezione di mercato. Intervistato da ‘Bergamo TV’, Luca Percassi ha chiarito quanto sia importante per la ‘Dea’ la permanenza di un giocatore del calibro del colombiano:

“L’obiettivo per la prossima stagione è senz’altro quello di potenziare l’organico e la squadra per essere sempre più competitivi. Muriel? Quello che di reale c’è è che è un talento straordinario e ce lo teniamo ben stretto, è maturato molto“.