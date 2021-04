Inter: Esteban Cambiasso si è espresso sui nerazzurri dopo la vittoria della squadra di Antonio Conte contro il Sassuolo di De Zerbi

L’Inter vince contro il Sassuolo e conquista il decimo successo consecutivo in Serie A nel girone di ritorno aumentando il proprio vantaggio in campionato fino ad 11 punti sul Milan secondo. Esteban Cambiasso, ex centrocampista nerazzurro ed eroe del Triplete nel 2010, a ‘Sky Sport’ dice la sua sulla squadra di Antonio Conte e sulle difficoltà che ci possono essere in un percorso di crescita. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, Cambiasso: “Passo dopo passo, cresce la squadra di Conte. Manca l’ultimo step”

“Champions League? I nerazzurri non sarebbero riusciti a reggere entrambe le corse così di colpo. Dopo il percorso della scorsa stagione, comunque buono, era difficile arrivare a vincere uno scudetto e raggiungere i quarti di Champions. È anche un discorso mentale. Probabilmente il prossimo step, se l’Inter vince questo campionato, è quello di diventare competitiva dappertutto“.