Llorente: “La squadra di Conte ha raggiunto un livello impressionante e la Juve sta soffrendo”

Inter, l’attaccante Fernando Llorente, ora all’Udinese, è stato intervistato da Marca e ha dato la sua opinione sulle due eterne rivali Inter e Juve. Inoltre ha sottolineato la sofferenza della squadra bianconera per la situazione di classifica

INTER LLORENTE DICHIARAZIONI/ Tra poco scenderà in campo con la sua Udinese, per la partita valida per la 30esima giornata del campionato di serie A contro il Torino allo stadio Friuli, ma in giornata l’attaccante Fernando Llorente è stato intervistato da Marca. L’ex giocatore ha esordito parlando della situazione della Juventus, squadra in cui ha militato dal 2013 al 2015, per poi passare al Siviglia. Queste le sue parole: “E’ un momento difficile, a maggior ragione dopo 9 anni in cui hanno dominato la Serie A“.

Poi ha dato il suo parere sulla capolista e ha detto: “L’Inter però è molto forte, la squadra di Conte ha raggiunto un livello impressionante e la Juve di pari passo sta soffrendo il processo di svecchiamento della rosa. Credo che sarebbe il caso di cambiare qualcosa, voglio bene a Pirlo e credo che farà un grande percorso come allenatore. Però con la Juve non ha cominciato con il piede giusto”.