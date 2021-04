Calciomercato Inter: i nerazzurri sono pronti a mettere dentro l’affare qualche contropartita pur di arrivare a Rodrigo De Paul. I dettagli

Uno dei giocatori che piacciono di più all’Inter e ad Antonio Conte in vista della prossima stagione è Rodrigo De Paul. Il calciatore argentino dell’Udinese, valutato circa 40 milioni di euro, difficilmente potrà essere strappato ai friulani se non con un’offerta veramente importante. Marotta e soci vorrebbero utilizzare Lucien Agoume come contropartita. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, Sanchez ancora in nerazzurro | Perché sì e perché no

Calciomercato Inter, Agoume per arrivare a De Paul: ‘beffata’ la Juventus

Lucien Agoume può essere la carta vincente dell’Inter per arrivare a Rodrigo De Paul. Il giovane calciatore francese attualmente in forze allo Spezia, come riportato da noi di Interlive piace a top club del calibro del Bayern Monaco anche se lui vorrebbe rinnovare con i nerazzurri. Sotto la guida tecnica di Antonio Conte, però, il classe 2002 difficilmente troverà spazio alla ‘Beneamata’.

LEGGI ANCHE>>> Napoli-Inter, Perisic verso il recupero: Kolarov ancora out

Ragion per cui Marotta e soci stanno pensando di piazzarlo nuovamente in prestito. L’Inter potrebbe addirittura cederlo a titolo definitivo all’Udinese utilizzandolo così come contropartita per arrivare a De Paul che è valutato sui 35 milioni. Per il calciatore sudamericano, che è stato chiesto da Conte già a gennaio e che è visto di buon occhio pure dalla Juventus, il ‘Biscione’ vuole tentare di anticipare tutti per un’operazione che rimane comunque difficile.