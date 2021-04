Le ultime news Serie A mettono in evidenza la sicura indisponibilità di un attaccante per il big match Napoli-Inter in programma domenica prossima al ‘Maradona’

E’ cominciata la settimana che si concluderà con il big match Napoli-Inter valido per la 31esima giornata di Serie A. Al ‘Maradona’ i nerazzurri di Antonio Conte cercheranno di conquistare la dodicesima vittoria consecutiva e di conseguenza un’altra fetta importante di scudetto. Ma più obbligata al successo sarà sicuramente la formazione di Gattuso, rilanciatasi nelle ultime giornate e in piena lotta per un posto in Champions League.

Napoli-Inter, Gattuso senza Lozano: le ultime

Il Napoli è in un eccellente periodo di forma, non a caso ha vinto cinque delle ultime sei partite. Ieri si è imposto in casa della Sampdoria col risultato di 2-0 grazie alle reti di Fabian Ruiz e Victor Osimhen. Non solo belle notizie, però, per Gattuso. Già perché contro i doriani uno dei punti di forza della sua squadra, vale a dire Hirving Lozano, ha rimediato una ammonizione pesantissima che lo costringerà – dato che era in diffida – a saltare la gara di domenica prossima contro Lukaku e compagni.