Berti: ”L’Inter gioca male? Chi critica non capisce un c…o!”

A La Gazzetta dello Sport, Berti ha parlato dell’Inter: ”Chi dice che l’Inter gioca male non capisce un c…o! A me piace moltissimo la squadra e non sono d’accordo con chi la giudica in maniera negativa. Secondo me Conte può aprire un ciclo, con due-tre innesti può dire la sua anche in Europa” ha concluso.

