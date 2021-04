L’Inter ha anticipato la concorrenza per due grandi talenti, un rumeno e un argentino. Il doppio affare è però bloccato: ecco tutti i dettagli

L’Inter è da sempre uno dei club europei più attivi sul mercato dei giovani talenti, sia italiani che stranieri. A proposito di stranieri, ‘La Gazzetta dello Sport’ di stamane sostiene che i nerazzurri abbiano di fatto anticipato la concorrenza per due grandi prospetti. Il primo è Olimpiu Morutan, fantasista rumeno di soli 21 anni. Marotta e Ausilio hanno bruciato soprattutto i club tedeschi, Hoffenheim e Bayer Leverkusen, trovando in sostanza una intesa con l’entourage del classe ’99. Affare chiuso? No, in stand-by perché fin qui l’FCSB Bucarest, ovvero l’ex Steaua, ha sparato altissimo chiedendo ben 20 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Suning fa saltare il colpo in Argentina

Il secondo colpo porta il nome di Thiago Almada, super talento argentino corteggiato da mezza Europa. Stando alla ‘rosea’ l’Inter lo aveva bloccato un anno fa, poi i problemi di Suning – legati al blocco agli investimenti nel calcio imposto dal Governo cinese – ha impedito alla dirigenza interista di concludere l’affare col Velez. L’interesse per il trequartista 19enne rimane forte, ma ora c’è il forte rischio che possa accaparrarselo un’altra società europea.