Inter: l’ex tecnico dei nerazzurri Lucescu si è espresso sulla squadra allenata da Conte che si trova in testa alla classifica di Serie A

L’Inter è sempre più vicina alla conquista dello scudetto, il 19° della sua storia, grazie ad un filotto di vittorie che ha raggiunto quota 11 successi consecutivi. Grandi risultati quindi per la squadra allenata da Antonio Conte. A riguardo si è espresso anche Mircea Lucescu, attuale tecnico della Dinamo Kiev, ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’:

“L’Inter vincerà, c’è troppo distacco per non riuscire a vincere. E poi non ci sono altre squadre in grado di contrastare i nerazzurri. Bel gioco? Quando giochi per vincere un campionato non devi pensare al bel gioco. L’Inter è costruita per vincere, conta questo“.