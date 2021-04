Arrivano conferme: Gomez grazie a Joao Mario, si tratta

Improvvisamente, Joao Mario torna ad essere un nome spendibile per il mercato in uscita nerazzurro. La stampa iberica parla della possibilità che possa rimanere allo Sporting CP a certe cifre ma conferma anche l’opportunità con il Siviglia di trattare Gomez: una sorta di scambio alla pari con una piccola differenza cash da versare agli andalusi, delusi dall’arrivo dell’ex atalantino che tornerebbe di corsa in Italia. Lopetegui non si opporrebbe e Gomez si metterebbe a disposizione di Conte per la prossima stagione.