Calciomercato Inter: tiene banco il futuro del tecnico Antonio Conte in nerazzurro che ha il contratto in scadenza nel 2022. I dettagli

Senza ombra di dubbio, grande merito dell’ottimo campionato fatto dall’Inter fino a qui è dell’allenatore nerazzurro Antonio Conte che, in appena due anni, potrebbe riuscire a riportare vincente una squadra che non conquista trofei da una decade. Il suo futuro, però, rimane in bilico dato che ha il contratto in scadenza nel 2022: in caso di addio con la ‘Beneamata’, potrebbe approdare al Tottenham per il dopo José Mourinho. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, addio Mourinho: Conte al Tottenham, contratto da urlo

Antonio Conte potrebbe approdare al Tottenham a fine stagione. Il presidente Levy, infatti, sta pensando di esonerare José Mourinho dati gli scarsi risultati ottenuti finora dal tecnico portoghese con gli ‘Spurs’ e, soprattutto, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico leccese non disdegnerebbe affatto un ritorno in Inghilterra dove ha già conquistato trofei nella sua esperienza al Chelsea e in cui è stato benissimo con la sua famiglia.

Nulla di cui preoccuparsi al momento, anche perché l’allenatore ex Juventus sta bene a Milano. Ma in caso mancassero determinate garanzie – se la rosa non venisse rafforzata adeguatamente nei prossimi anni, ad esempio – l’allenatore italiano potrebbe pensare ad un’altra big come, appunto, il Tottenham. Nella squadra londinese l’attuale allenatore della ‘Beneamata’ erediterebbe lo stipendio di Mourinho che ammonta a circa 17 milioni di euro annui per tre stagioni che fanno, in totale, 51 milioni: un’offerta monstre che farebbe gola a chiunque.