Calciomercato Inter: futuro Joao Mario sembra sempre più lontano dai nerazzurri che puntano a cederlo definitivamente allo Sporting Lisbona

Un giocatore di proprietà dell’Inter che, molto presto, potrebbe essere ceduto definitivamente, è Joao Mario. Il giocatore portoghese, in prestito attualmente allo Sporting Lisbona, sta fornendo buonissime prestazioni in Portogallo in questa stagione, ragion per cui il club iberico vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo: i nerazzurri potrebbero aggiungerlo nella trattativa che vedrebbe protagonista Nuno Mendes. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Joao Mario la contropartita per arrivare a Nuno Mendes

Joao Mario sta fornendo buone prestazioni in questa stagione allo Sporting Lisbona, e proprio per questo potrebbe venire riscattato in estate. Secondo ‘Desporto ao Minuto’, il problema però sarebbe l’ingaggio del giocatore di proprietà dell’Inter che si aggira attorno ai 3 milioni di euro.

Tanti soldi, troppi per il club iberico soprattutto pensando alla crisi economica dovuta al Covid-19. I ‘Leos’ comunque non chiudono completamente alla trattativa con la ‘Beneamata’, anche considerato l’interesse di Marotta e colleghi per Nuno Mendes, laterale mancino che potrebbe fare decisamente la differenza nella squadra allenata da Antonio Conte.