Bagni: “Il Napoli può fermare l’Inter, a patto di annullare Romelu Lukaku”

Napoli-Inter, le delucidazioni di Salvatore Bagni, ex di entrambe le squadre, in merito alla sfida di domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona. L’ex centrocampista si è detto convinto che la formazione di Rino Gattuso può fermare i nerazzurri

NAPOLI-INTER BAGNI INTERVISTA/ Domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la formazione di casa sfiderà la capolista. L’ex calciatore di entrambe le squadre Salvatore Bagni, in nerazzurro dal 1981 al 1984 e in biancazzurro dal 1984 all’88, è stato intervistato da ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, per avere un’opinione sulla partita. Queste le sue dichiarazioni: “Il Napoli può fermare la striscia record di 11 vittorie di fila dell’Inter, a patto di annullare Romelu Lukaku e di attaccare bene una squadra che si difende compatta dietro la linea del pallone”. L’ex centrocampista ha poi spiegato: “Si può fermare il belga con Koulibaly: quando gli togli la profondità fa fatica. L’importante è non farlo “respirare” e dialogare con i compagni. Poi i nerazzurri possono essere attaccati, spesso subiscono il gioco degli avversari. La squadra di Gattuso, da par suo, ha la migliore potenza offensiva del campionato”.

