Rodrigo De Paul è uno dei giocatori più forti e determinanti della Serie A. Nonostante non sia ancora approdato in una big, all'Udinese ha fatto vedere grandi cose sin dal suo debutto con la maglia dei friulani. Non per niente piace all'Inter che in estate vorrebbe provare ad acquistarlo per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Antonio Conte: ma i nerazzurri non sono soli, perché il giocatore argentino piace anche al Napoli.

Calciomercato Inter, De Paul al Napoli: “De Laurentiis ce lo ha chiesto”

“De Paul? Quando lo vedo, mi riconcilio con il calcio. Inter? Piace molto anche al Napoli. Il presidente De Laurentiis ce lo ha chiesto, ma deve capire che è un giocatore costoso”. Queste le parole di Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese. Rodrigo De Paul, quindi piace molto anche al Napoli.

I partenopei fanno sul serio e potrebbero sfruttare a proprio vantaggio gli eccellenti rapporti con la famiglia Pozzo, a capo proprio del club friulano. L’offerta della società campana, aggiungendo come contropartita una giovane promessa come Sebastiano Luperto, potrebbe raggiungere quota 32 milioni di euro.