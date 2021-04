Le ultime di calciomercato Inter rilanciano il nome di Mertens, vicino ai nerazzurri un anno fa prima del rinnovo del contratto con il Napoli

Dries Mertens sarà uno degli avversari più pericolosi nel big match col Napoli valido per la 31esima giornata di Serie A e in programma domenica sera al ‘Maradona’. Dopo un periodo complicato a causa di problemi fisici, il belga si è ripreso un ruolo da protagonista nella squadra di Gattuso. Il suo futuro, però, potrebbe non essere in azzurro. Stando alle indiscrezioni di ‘voetbal24.be’, il club presieduto da Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di porre fine al matrimonio col 33enne di Leuven, il tutto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto rinnovato all’inizio dell’estate scorsa.

Calciomercato Inter, Mertens solo a zero. E serve un addio

Mertens potrebbe tuttavia rimanere in Italia, considerato che la medesima fonte belga sostiene che l’Inter sia tornata sulle sue tracce. Non è un mistero il forte gradimento di Conte per il classe ’87, che era stato scelto per rimpiazzare Sanchez. E proprio il cileno, o meglio il suo addio al termine di quest’annata, sarebbe una delle due ‘condizioni’ per l’approdo di Mertens, nel mirino di diverse squadre inglesi, all’Inter. Ovviamente l’altra sarebbe la risoluzione del suo contratto, in scadenza nel 2022 a fronte di un contratto di circa 4 milioni, con il Napoli. Considerata l’età, Marotta lo prenderebbe infatti solo a zero.