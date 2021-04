L’Inter è sempre a caccia di una alternativa a Romelu Lukaku. Sul tavolo della dirigenza nerazzurra sono arrivate due proposte. Ecco tutti i dettagli

Ma quale Kean, come vice Lukaku l’Inter valuta (e adesso non può fare altrimenti) solo profili di grande esperienza e soprattutto che costano zero o quasi. Non escludiamo quindi un ritorno di fiamma per Giroud (in scadenza a giugno), anzi ci è arrivata qualche conferma circa un riallacciamento di contatti col suo entourage, e/o per Dzeko se a fine stagione dovesse liberarsi ‘gratis’ dalla Roma. Parliamo peraltro di uno, il francese, che Conte ha già allenato al Chelsea e di un altro, il bosniaco, che lo stesso tecnico avrebbe tanto voluto – fu a un passo, prima del rifiuto – proprio in quel di Londra.

Gli operatori di calciomercato conoscono meglio di noi le necessità dei club, quindi anche che l’Inter è in cerca di una punta con questi specifici parametri anagrafici ed economici. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, a Marotta e soci sono stati offerti due profili con il contratto in scadenza a giugno e dunque ingaggiabili a parametro zero. Uno è Choupo-Moting, 32enne camerunese con passaporto tedesco attualmente in forza al Bayern Monaco. Causa assenza per infortunio di Lewandowski, pure martedì ha giocato titolare al centro dell’attacco e segnato (come all’andata) nella sfida col Psg valevole per il ritorno dei quarti di Champions vinta uno a zero dalla squadra di Flick comunque poi eliminata visto il 2-3 subito in Baviera. 7 le reti realizzate quest’anno dal classe ’89, un anno fa nel mirino del Lecce. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. L’altro è Valere Germain, 30enne transalpino in scadenza col Marsiglia e accostato di recente ad alcuni club italiani, Milan incluso. Appena 3, tutte in Ligue 1, le marcature del classe ’90 che i suoi anni migliori li ha sicuramente vissuti al Monaco.