Altobelli: “Lukaku e Lautaro è forse una delle migliori coppie d’attacco d’Europa”

Napoli-Inter, l’ex attaccante nerazzurro Alessandro Altobelli ha voluto dare il suo parere sulla sfida di domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona. L’ex calciatore ha esaltato la coppia di attaccanti nerazzurri e dato un consiglio alla società partenopea

NAPOLI-INTER ALTOBELLI INTERVISTA/ Domani sera allo stadio Diego Armando Maradona, sfida tra Napoli e Inter valida per la 31esima giornata del campionato di serie A. Il quotidiano ‘Il Mattino’, ha intervistato l’ex attaccante della squadra nerazzurra Alessandro Altobelli. L’ex giocatore ha esordito parlando dell’attacco della squadra di Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni: “L’Inter ha due attaccanti di primissima qualità che giocano sempre e hanno una squadra intera al proprio servizio. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez è forse una delle migliori coppie d’attacco d’Europa. Si sposano bene insieme: Lukaku è una prima punta che sa aiutare la squadra, difende e attacca e negli spazi è infermabile. È velocissimo e penso che forse l’unico che possa fermarlo è solo Kalidou Koulibaly. Penso che in Europa sia tra i primi tre. Lautaro invece è un attaccante particolare: vede la porta, ha un buon dribbling e sa creare occasioni per i compagni, in particolare per Lukaku“. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

L’ex calciatore, ha poi voluto dare un consiglio alla squadra partenopea e ha spiegato: “Resto comunque dell’idea che se il Napoli avesse preso Mauro Icardi, quello che conoscevamo noi da 25 gol campionato, sarebbe stato fisso in Champions e avrebbe avuto ottime chance di giocarsi anche lo Scudetto“.